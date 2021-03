Australia: Zonele inundate se extind, noi evacuări prevăzute Inundatiile de pe coasta de est a Australiei sunt "departe de a se fi terminat" si s-au extins, au avertizat autoritatile care au in vedere sa evacueze marti alte cateva mii de locuitori, noteaza AFP. Foto: (c) JASON OBRIEN/EPA Ploile torentiale s-au dezlantuit de cateva zile asupra sud-estului Australiei, ducand la cresterea nivelului raurilor din New South Wales, cel mai populat stat. Foto: (c) JASON OBRIEN/EPA Alte ploi torentiale au inrautatit situatia si au extins zonele afectate in cursul noptii de luni spre marti, iar locuitorii din periferia de nord-vest a orasului Sydney se pregateau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

