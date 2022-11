Stiri pe aceeasi tema

- Daca China ar ataca Taiwanul, probabil ca Xi Jinping ar ajunge sa se confrunte cu rivalul sau regional de lunga durata, Japonia, susține istoricul american Hal Brands intr-un editorial Bloomberg.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri ca Beijingul respinge statu quo-ul de lunga durata referitor la Taiwan, reiterand analiza Washingtonului conform careia China intentioneaza sa accelereze calendarul vizand reunificarea sa cu insula, informeaza joi AFP. Fii la curent…

- Statele Unite, in starea militara actuala, nu vor putea sa caștige in cazul unei confruntari militare cu China, a afirmat Wall Street Journal, citand estimari ale Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. Potrivit experților centrului, situația din jurul Ucrainei a scos la…

- Guvernul Insulelor Solomon a informat Statele Unite ca va impune un moratoriu privind intrarea in porturi a navelor militare, a anuntat marti ambasada americana la Canberra printr-un comunicat preluat de Reuters, informeaza AGERPRES . Relatiile dintre SUA si Insulele Solomon sunt tensionate din mai,…

- Administrația Biden intenționeaza sa ceara in mod oficial Congresului sa aprobe o vanzare de armament catre Taiwan, estimata la 1,1 miliarde de dolari, care include 60 de rachete anti-nava și 100 de rachete aer-aer, potrivit a trei surse care au cunoștința directa despre acest pachet militar. Vestea…

- Doua nave de razboi ale marinei americane navigheaza in apele internaționale in stramtoarea Taiwan, au declarat trei oficiali americani pentru Reuters. Este prima operațiune de acest fel de la creșterea tensiunii cu China din cauza vizitei președintelui Camerei SUA, Nancy Pelosi, la Taiwan.

- Japonia ia in considerare sa desfașoare 1.000 de rachete cu raza lunga de acțiune, intr-o incercare de a-și accentua capacitațile de contra-atac impotriva Chinei, relateaza Reuters, care citeaza Yomiuri Shimbun. Tensiunile s-au accentuat puternic in Asia dupa vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan și dupa…

- Timp de luni de zile, Berlinul a frustrat (a se citi infuriat) mulți aliați cu abordarea sa "un pas inainte, doi pași inapoi" in confruntarea cu Rusia cu privire la Ucraina. Cu toate acestea, acest episod chinuit pare a fi puțin mai mult decat o deschidere pentru ceea ce se pregatește in Asia, deoarece…