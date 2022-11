Stiri pe aceeasi tema

- Borna Coric a pus Croația, campioana din 2018, pe drumul spre a doua prezența consecutiva in finala Cupei Davis, cu o victorie cu 6-4, 6-3, in semifinale, in fața australianului Thanasi Kokkinakis, vineri, la Malaga (Spania), punandu-și echipa in avantaj, inainte de al doilea meci de simplu, anunța…

- Italia s-a calificat in semifinalele Cupei Davis dupa ce a invins Statele Unite cu scorul de 2-1 in sferturi de finala, joi, in orasul spaniol Malaga, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa Spaniei, fara vedetele Carlos Alcaraz si Rafael Nadal, primii doi jucatori ai lumii, s-a inclinat in sferturile de finala ale Cupei Davis, cu 0-2 in fata Croatiei, miercuri, la Malaga., potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa masculina de tenis a Australiei s-a calificat in semifinalele Cupei Davis, dupa ce a invins Olanda cu 2-0, marti, la turneul final al competitiei, gazduit de Malaga (Spania), transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa de tenis a Spaniei se pregateste sa debuteze la faza finala a Cupei Davis, impotriva celui mai puternic adversar posibil, Croatia, fara sa poata cota pe vedetele sale Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, marti la Malaga, scrie agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Spania a inchis pentru scurt timp o parte a spațiului aerian din cauza unor resturi ale unei rachete chinezești, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Germania si Spania isi mentin planul de a construi o noua conducta de gaz in Pirinei, sfidand opozitia Frantei, arata un plan de actiune comun, in timp ce liderii celor doua natiuni europene s-au intalnit in orasul spaniol La Coruna din nordul tarii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Carlos Alcaraz (Spania, locul 4 ATP si cap de serie 3) l-a invins, joi dimineata, pe Jannik Sinner (Italia, locul 13 ATP si cap de serie 11), scor 6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3, si s-a calificat in semifinale la US Open, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…