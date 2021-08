Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul conservator al Australiei, Scott Morrison, a respins marti apelurile pentru fixarea unor obiective mai ambitioase in ceea ce priveste lupta impotriva schimbarilor climatice ca urmare a raportului alarmant publicat luni de catre Organizatia Natiunilor Unite (ONU), estimand drept suficiente…

- Cu efecte mai severe si intr-un ritm mai accelerat, incalzirea globala ar putea atinge pragul de +1,5 grade Celsius in jurul anului 2030, cu zece ani mai devreme decat estimarile, amenintand cu noi dezastre ”fara precedent” omenirea lovita deja de valuri de canicula si inundatii, potrivit AFP, citata…

Eșecul acțiunilor asupra schimbarilor climatice va avea consecințe „catastrofale" pentru lume, a avertizat liderul urmatoarelor discuții pe tema…