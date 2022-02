Stiri pe aceeasi tema

- Australia primeste de luni turistii internationali, dupa aproape doi ani in care granitele au fost inchise din cauza Covid-19, bazandu-se pe rata ridicata de vaccinare, pe masura ce numarul infectiilor este in scadere, transmite Reuters, citata de News.ro. ”Asteptarea s-a incheiat”, a declarat prim-ministrul…

- ​Australia a confirmat luni primul deces din cauza noii variante Omicron a COVID-19, pe fondul unei noi creșteri a numarului de infecții zilnice, potrivit The Guardian. Este vorba de un barbat in varsta de 80 de ani de la un centru de batrani din Sydney. Barbatul s-a infectat chiar in unitatea de ingrijire…