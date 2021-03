Premierul australian Scott Morrison a anuntat luni o remaniere guvernamentala, dupa o serie de scandaluri legate de hartuire si discriminare sexuala care si-au pus amprenta asupra cotei sale de popularitate, relateaza dpa.



In paralel cu remanierea, prin care doi ministri implicati in recente controverse au fost sanctionati cu mutarea in posturi de nivel inferior, premierul a anuntat si infiintarea unui grup operativ pentru problemele femeilor, condus de ministrul de externe si pentru femei Marise Payne.



Cei doi ministri inlocuiti sunt Linda Reynolds, la aparare, si Christian…