Australia oferă, printr-un tratat ”fondator”, azil climatic cetăţenilor Tuvalu Doua dintre cele noua recife de corali ale arhipelagului au fost inghitite de ape si este o problema de timp – mai putin de un secol – ca intregul teritoriu sa devina de nelocuit, potrivit unor experti. Vineri, premierul australian Anthony Albanese si omologul sau din Tuvalu, Kausea Natano, au prezentat prevederile unui pact care urmeaza sa le permita cetatenilor arhipelagului sa se refugieze in Australia, unde sa ”traiasca, studieze si munceasca”. In vederea unei evitari a unui ”exod al creierelor” prea pagubos, numarul intrarilor urmeaza sa fie limitat intr-o prima faza la 280 pe an. Natano… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

