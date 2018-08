Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, la Interviurile DCNews, ca a discutat cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, și l-a intrebat in ce masura achizițiile romanești de armament american se reintorc sub forma de investiții americane

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat care este, in opinia sa, modul in care trebuie facute lucrurile cand vine vorba despre exploatarea offshore. Ministrul a declarat ca trebuie gasita o varianta de echilibru, astfel incat sa castige si statul, dar si investitorii sa fie stimulati…

- Tudorel Toader, despre inscrierile pentru functia de sef al DNA Ministrul justiției, Tudorel Toader. Foto: Agerpres. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, astazi, ca procurorii care se vor înscrie la cea de-a doua selectie pentru functia de sef DNA trebuie sa-si faca un program…

- Cei patru candidati pentru functia de procuror-sef al DNA vor sustine, joi, interviurile cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Procurorii Florentina Mirica, Cristian Lazar, Marius Iacob si Elena Grecu sunt cei care s-au inscris in aceasta cursa.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri seara, ca nu a existat niciun fel de intentie din partea presedintelui Klaus Iohannis de a returna banii datorati statului, precizand ca, daca o impune legea, va pune sechestru pe casa din Sibiu.

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a sustinut ca in tara sa este "toleranta zero" pentru antisemitism, adaugand ca guvernul sau va coopera cu Israelul in lupta impotriva fenomenului, joi, in timpul unei intalniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza dpa. "Suntem gata sa cooperam…

- STIRIPESURSE.RO va informa faptul ca se pregatesc schimbari majore la ANAF, inclusiv mazilirea președintelui Ionuț Mișa. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici i-a dat ultimatum lui Mișa și i-a cerut ca luni, la ora 09.00, sa gaseasca pe birou un ordin al șefului ANAF prin care se simplifica procedura…

- Parlamentul australian a adoptat joi un set de legi menite sa previna ingerințele straine in politica țarii, in contextul tensiunilor dintre Australia și China, relateaza BBC, conform mediafax. Prim-ministrul Malcolm Turnbull a anunțat aceste masuri in decembrie anul trecut. Deși acesta a…