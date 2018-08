Guvernul australian a anunțat in cursul zilei de joi ca firma de telecomunicații Huawei Technologies Co Ltd, cu sediul la Shenzen, nu va putea sa introduca echipamente pe piața ca parte a planului de construire a unei rețele mobile 5G. Australienii spun ca motivul excluderii companiei Huawei de pe piața este acela ca amestecul chinez in politica australiana devine tot mai observabil, scriu agenția de presa Reuters.