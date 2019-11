Stiri pe aceeasi tema

- Statul New South Wales, din sud-estul Australiei, este devastat de incendii de vegetație, iar autoritațile au declarat stare de urgența. Trei oameni au murit, iar cateva mii au fost evacuați. Autoritațile avertizeaza ca situația ar putea deveni catastrofala.

- O cladire istorica din centrul Santiago de Chile a fost incendiata, vineri noapte, in timpul protestelor violente fata de Guvernul lui Sebastian Pinera care au inceput in urma cu trei saptamani, timp in care au murit mai mult de 20 de oameni, dintre care sase cetateni straini.

- Numerosi tineri au iesit in strada inca o data, vineri, pentru a protesta fata de lipsa de actiune a autoritatilor impotriva schimbarilor climatice si s-au alaturat tinerei activiste suedeze Greta Thunberg pentru a participa la o greva scolara si un mars in Los Angeles, informeaza DPA. Greta Thunberg…

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul…

- Proiect de si pentru tineret organizat de Centrul de Tineret Focsani ”Identitatea și valorile naționale in contextul Marii Uniri” In data de 25 septembrie 2019 a avut loc una dintre activitatile principale ale proiectului de tineret ”Identitatea și valorile naționale in contextul Marii Uniri ”, realizat…

- Autoritațile din Indonezia au raspandit 200 de tone de saruri pentru a crea ploi artificiale, iar astfel au reușit sa diminueze cu 90 la suta numarul incendiilor de vegetație care au afectat arhipelagul, relateaza Bloomberg. Ministerul Mediului din Indonezia a anunțat sambata ca numarul focarelor a…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce mai multe incendii au izbucnit vineri in sudul Greciei din cauza vremii uscate si a vanturilor puternice, informeaza mass-media locale, citate de AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul Justiției a incalcat legea Un…

- Fortele de ordine din Hong Kong au folosit, duminica seara, gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii care au ridicat baricade si au vandalizat statii de metrou. In plus, au fost facute cateva arestari, relateaza News.ro.Citește și: Guvernul a publicat LISTA: Ce decizii se vor lua in…