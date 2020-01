Australia - Evacuări la Canberra în urma unui incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea aeroportului O parte din locuitorii capitalei australiene Canberra au fost evacuati miercuri, in urma unui incendiu de vegetatie care a izbucnit in apropierea aeroportului, pe fondul revenirii temperaturilor ridicate si al cresterii numarului de incendii scapate de sub control in sud-estul tarii, informeaza Reuters. Drumurile au fost inchise, iar autoritatile le-au cerut oamenilor sa paraseasca sau sa stea departe de suburbiile estice ale Canberrei, in conditiile in care fotografiile postate pe retelele de socializare aratau un fum cenusiu deasupra suburbiilor orasului. Pentru moment nu au fost raportate victime… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

