- Australia este tinta unui vast atac cibernetic al unui „actor statal” care vizeaza sisteme informatice apartinand Guvernului, administratiilor si intreprinderilor, a anuntat vineri premierul Scott Morrison, relateaza AFP.

- Premierul australian Scott Morrison s-a confruntat cu o reclamație neașteptata, mai ales ca se afla in fața camerelor TV. Abia ce incepuse șeful Guvernului de la Canberra sa vorbeasca in fața presei despre un proiect care genereaza slujbe, ca un localnic a ieșit hotarat din casa. Și, fara sa se impiedice…

- Autoritatile australiene vor ancheta cu privire la agresarea de catre politia americana a doi reporteri australieni care filmau o manifestatie in apropierea Casei Albe, si examineaza eventuala emitere a unui protest oficial, a anuntat marti guvernul de la Canberra, transmite AFP. 'Am…

- Senatorul Cseke Attila a anuntat, miercuri, ca UDMR va vota incuviintarea starii de alerta, desi ”Guvernul a actionat cu intarziere si incomplet”, iar ”incoerenta si balbele dintre ministri s-au tinut in lant”.”UMDR va vota starea de alerta. Am urmarit activitatea Guvernului din perioada pandemiei.…

- Luna trecuta, Australia a anuntat ca intentioneaza sa constranga Google, Facebook si alte companii importante din sectorul de internet sa contribuie cu o cota din incasarile de publicitate provenind din continuturile de stiri afisate de motoarele lor de cautare. Este o masura inedita, in premiera pe…

- Cei 11 milioane de locuitori din localitatea Wuhan s-au aflat in carantina in perioada 23 ianuarie – 8 aprilie ca masura a autoritaților de a limita raspandirea coronavirusului. Reamintim ca epidemia a ucis peste 125.000 de oameni in intreaga lume. Potrivit expertilor, noul coronavirus si-a facut aparitia…

- Un prim deces din cauza noului coronavirus a fost inregistrat marti in Myanmar, a anuntat o purtatoare de cuvant a Guvernului, precizand ca este vorba despre un barbat in varsta de 69 de ani atins de cancer, spitalizat la Yangon, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Barbatul a solicitat ingrijiri…