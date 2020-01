Stiri pe aceeasi tema

- Romania are pregatite deja mai multe detasamente de pompieri militari, care asteapta doar un semn din partea autoritatilor australiene, pentru a intra in lupta cu incendiile devastatoare, scrie observator.tv.Pompierii romani care vor merge in Australia sunt militari cu o vasta experienta la interventia…

- Cateva imagini de la inrmomantarea unui pompier care a murit ca un erou, in infernul din Australia devastata de incendiile de vegetație, fac inconjurul internetului. O fetița in varsta de un an, fiica barbatului, a atras toate privirile.

- Este inspaimantator, abia respiram, iar focul continua sa se extinda sunt marturiile dramatice ale romanilor prinsi in infernul din Australia, scrie observator.tv. Peste zece mii de conationali traiesc in tara mistuita de unul dintre cele mai mari incendii din istoria planetei. Aproape sase milioane…

- Capitala Australiei, Canberra, a anulat spectacolul de artificii de Anul Nou din cauza riscului crescut de incendii de vegetatie, informeaza luni agentia Xinhua. Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) a impus o interdictie totala de foc pana miercuri in conditiile in care sunt prognozate temperaturi…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Numaratoarea paralela USR- PLUS releva ca, la Shanghai au fost 137 de voturi pentru Klaus Iohannis si 10 pentru Viorica Dancila, potrivit unei postari pe Facebook a parlamentarului USR Catalin Drula. In Singapore, 333 de votanti au optat pentru Klaus Iohannis…

- Pana la sosirea pompierilor militari, trei femei care erau in imobil au reușit sa fuga, sarind de pe balcon, iar jandarmii montani din localitate au reușit sa scoata un autoturism aflat in curtea casei. La fața locului au ajuns și trei echipaje ale pompierilor militari reșițeni, unul SMURD…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale a inceput, in noaptea de joi spre vineri, in Noua Zeelanda si Australia, dar majoritatea sectiilor de votare se deschid in cursul zilei de vineri. Romanii din diaspora au la dispozitie trei zile pentru a putea vota, dar si 835 de sectii de votare,…

- Primaria si Centrul Cultural Stefanesti anunta ca manifestarile organizate in cinstea Sfantului Dumitru vor debuta pe 24 octombrie, pe terenul de la Fitotron (Pasarela), pentru ca pe 25 octombrie cetatenii sa se bucure, asa cum se cuvine, de aceasta sarbatoare in cinstea careia va fi organizat Focul…