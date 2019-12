Australia - Capitala Tasmaniei a înregistrat cea mai călduroasă zi de decembrie Temperaturile din Tasmania, statul australian ''racoros'', cel mai apropiat de Polul Sud, au atins luni valori duble fata de mediile obisnuite in timpul verii australe, pe fondul vantului arzator dinspre continentul afectat de canicula, informeaza Reuters. Mercurul din termometre a ajuns luni in Hobart la 40,8 grade Celsius, aceasta fiind cea mai calduroasa zi de decembrie inregistrata vreodata in capitala statului Tasmania. Temperaturile neobisnuite din aceasta vara, consemnate chiar si in cele mai racoroase zone ale tarii, sunt determinate de conditiile de canicula extrema care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

