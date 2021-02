Australia: Bază de date ADN, creată pentru prevenirea traficului cu animale exotice Fauna si flora australiene vor fi monitorizate printr-o banca de date ADN in incercarea de prevenire a traficului cu animale exotice, informeaza Xinhua. Sussan Ley, ministrul Mediului din Australia, a anuntat luni ca guvernul va adopta recomandarile dintr-o analiza a permiselor de export pentru specii normative, desfasurata de compania din domeniul auditului KPMG. Analiza a scos la iveala ca specii aflate in pericol de disparitie, precum cocosul negru lucios si papagalul cu coroana violet, au fost exportate in vederea comercializarii pe piata neagra. Documentul a recomandat guvernului sa stabileasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

