Stiri pe aceeasi tema

- Aurora, fenomen vizibil de obicei in regiunile nordice, a fost observata, in aceasta seara, pe cerul Romaniei. Mai multe persoane au relatat și publicat fotografii din județele Arad, Bihor, Cluj, Caraș Severin, Bucureși, Giurgiu, Ialomița și Tulcea pe platformele sociale.

- Duminica seara, un fenomen meteorologic misterios a captivat privirile locuitorilor din Buzau și din mai multe județe ale țarii. O perdea atmosferica roșie de o frumusețe uluitoare a fost observata și fotografiata din diferite colțuri ale Romaniei, lasand oamenii cu respirația taiata. Fenomenul, extrem…

- Fenomenul care a innebunit Romania - Ce au observat oamenii pe cerUn fenomen rar a aparut duminica seara pe cer, in mai multe judete din Romania. Lumini rosii au format imaginea unei posibile aurore boreale. Pozele au fost publicate pe reteaua de socializare Facebook, informeaza news.ro. ”Aurora…

- Imagini cu aurora boreala surprinse din Romania au aparut duminica seara pe rețelele sociale. Fenomenul extrem de spectaculos, care de obicei este vizibil la latituduni mari, dupa Cercul Polar, s-a prezentat sub forma unei „draperii” roșii care coboara din cer. Astronomul Adrian Șonka a explicat pentru…

- Aurora Boreala, fenomen optic ce consta intr-o stralucire intensa, a putut fi observata pe cerul nocturn din Romania, duminica seara. Aurora apare in mod obișnuit atat ca o stralucire difuza, cat și ca o cortina extinsa in spațiu orizontal. Aurora Boreala, cunoscuta și sub numele de Aurora Polara, este…

- De la debutul lunii iunie, cand a inceput perioada de supraveghere, și pana joi, 21 septembrie, in Romania au fost confirmate, in total, 53 de cazuri de infecție cu virusul West Nile și alte doua cazuri probabile, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) printr-un comunicat citat de Agerpres.Dintre…

- Eveniment Restricții de tonaj in Teleorman, introduse din nou din cauza caniculei august 26, 2023 12:48 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 26.08.2023, in intervalul orar 11:00 – 20:00, in condițiile avertizarilor de canicula emise de catre…

- Celebra ploaie de meteori „Perseide” atinge varful de activitate in nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august. Cel mai bun loc pentru a admira ''ploaia de stele'' este locul cel mai intunecat, departe de lumina artificiala a oraselor.Fenomenul de stea cazatoare este dara luminoasa de pe cer…