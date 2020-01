Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Anunțul ministrului de Externe despre romanii din Marea Britanie. Ce trebuie sa faca pentru a putea ramane in Regat, dupa Brexit Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri ca romanii din Marea Britanie nu trebuie sa aiba niciun fel de ingrijorare in cazul Brexitului, pentru ca drepturile…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, intre cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate intre Uniunea…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, va efectua o vizita la Londra pentru a încerca sa aplaneze divergențele cu aliatul istoric al Statelor Unite, în frunte cu cele legate de Huawei, înainte de a se angaja în formarea unei noi uniuni comerciale, anunța La Libre Belgique,…

- Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi pentru si 231 voturi contra legea privind acordul de retragere din UE. „Este timpul ca Brexitul sa fie realizat. Aceasta lege face acest lucru", a declarat ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, in Parlamentul britanic.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis marti, in mesajul sau Anul Nou, sa pastreze o "relatie solida" intre Franta si Regatul Unit dupa Brexit, noteaza AFP. Emmanuel Macron a lansat un apel la edificarea "unei Europe suverane in domeniul apararii, securitatii, climei, digital",…

- Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau în Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor în alegerile parlamentare desfasurate joi, a declarat vineri lidera executivului scotian Nicola Sturgeon, potrivit Reuters, preluata de…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…