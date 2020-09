Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a subliniat importanta de a depune "toate eforturile" pentru o redresare economica "cat mai dinamica si mai verde", in conformitate cu Obiectivele de dezvoltare durabila ale Natiunilor Unite si cu Acordul de la Paris privind clima, in interventia sustinuta…

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe luni, tema editiei din acest an fiind "Impactul pandemiei asupra tendintelor internationale si raspunsurile diplomatiei romane". Reuniunea, organizata de Ministerul Afacerilor Externe, se desfasoara in perioada 7-9 septembrie si va avea loc, in premiera,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis sâmbata ca tranzitul cetațenilor români prin Ungaria, respectiv accesul cetațenilor români – lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate. Ministerul ungar a precizat ca regulile preconizate…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a pledat, la reuniunea informala in format Gymnich a ministrilor afacerilor externe din statele Uniunii Europene, in favoarea unei reactii rapide si consistente a UE in ce priveste situatia din Belarus si a sustinut ferm importanta sanctionarii celor vinovati…

- Vineri, 24 iulie, ambasadorul Adrian Zuckerman s-a intalnit cu ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu la Ministerul Afacerilor Externe. Cei doi au discutat o serie de probleme cu care se confrunta in prezent Romania și Statele Unite, inclusiv securitatea naționala, politica energetica și influența…

- Autoritatile austriece au luat decizia de a se impune restrictii cetatenilor romani si ai altor state, la intrarea pe teritoriul Republicii Austria. In acest context, Ministerul Afacerilor Externe din Romania in regim de urgența, a intreprins demersuri la nivel de ministru al afacerilor externe pe…