- Importanta cooperarii multilaterale pentru consolidarea principiilor si valorilor democratice, inclusiv prin sanctionarea ferma si prompta a derapajelor a fost evidentiata de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a deschis, marti, in exercitarea Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va deschide marti cea de-a 33-a reuniune a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), desfasurata in sistem videoconferinta, sub egida Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor, anunța news.ro. ”Reuniunea de lucru a Consiliului…

- Romania si Italia au sustinut constant importanta unei Uniuni Europene puternice, incluzive, care sa fie mai aproape de cetatean, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Afirmatia a fost facuta in cadrul unei declaratii de presa comune alaturi de ministrul italian…

- Limba, cultura si institutiile franceze au fost o importanta sursa de inspiratie in procesul de formare a statului roman modern, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj transmis de Ziua Internationala a Francofoniei. "Romania sarbatoreste la 20 martie, alaturi de alte 87 de…

- Propunerea ca Andrei Muraru sa fie ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii este "o alegere excelenta" a presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

- Romania va ramane un sustinator dedicat al dreptului poporului din Belarus la un viitor democratic si la un loc indreptatit in familia europeana, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in discursul sustinut in cadrul segmentului la nivel inalt din deschiderea celei de a…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat ieri, la Chisinau,…

- Romania si Portugalia nu impartasesc doar aceeasi familie lingvistica latina, ci si viziuni similare legate de o larga serie de subiecte europene, mai ales cu privire la obiectivul consolidarii Uniunii Europene pe baza unitatii si solidaritatii, a afirmat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…