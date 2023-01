Stiri pe aceeasi tema

- „Nu cred in comunicarea prin scrisori publice”, a spus Karner. Afirmația sa vine ca raspuns la scrisoarea deschisa trimisa in urma cu doua zile de omologul sau de la București, Lucian Bode. Mai mult, oficialul de la Viena a afirmat, intr-un interviu la postul PULS24, ca veto-ul primit de țara noastra…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, „s-a mișcat impecabil” in dosarul Schengen, declara la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El susține ca nimeni din partid nu a cerut sa cada capete: „Nu exista o atmosfera de genul sa-l tragem la raspundere pe X, pe Y sau pe Z”. Fii la curent…

- „Nu cred in comunicarea prin scrisori publice”, a spus Karner. Afirmația sa vine ca raspuns la scrisoarea deschisa trimisa in urma cu doua zile de omologul sau de la București, Lucian Bode. Mai mult, oficialul de la Viena a afirmat, intr-un interviu la postul PULS24, ca veto-ul primit de țara noastra…

- USR depune, alaturi de Forța Dreptei, o moțiune simpla contra ministrului de Interne, Lucian Bode, și il cheama in Parlament pe Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, pentru a da explicații dupa eșecul aderarii Romaniei la Schengen. ”Depunem moțiune impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode. Am…

- USR depune luni , alaturi de Forța Dreptei, o moțiune simpla contra ministrului de Interne, Lucian Bode, și il cheama in Parlament pe Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, pentru a da explicații in urma respingerii aderarii Romaniei la Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma, in bilantul prezentat la un an de guvernare a Cabinetului, ca misiunea MAI a fost de a asigura siguranta cetatenilor, in complexul context de securitate actual.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat ca se afla la Berlin și se concentreaza pe discuțiile privind aderarea Romaniei la Schengen și nu se va pronunța asupra concluziilor analizei efectuate de jurnalista Emilia Șercan asupra tezei sale de doctorat, intr-un raspuns transmis pentru Libertatea.„Nu…

- Lucian Bode susține ca nu dorește sa se pronunțe cu privire la acuzațiile Emilei Șercan, potrivit careia ar fi plagiat 18, 5% din teza de doctorat, nu 2, 9%. Ministrul de Interne se afla in prezent la Berlin, unde se „concentreaza” pe Schengen.