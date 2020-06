Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit inclusiv despre evolutiile din zona Marii Negre si despre cooperarea regionala, in special in cadrul Initiativei celor Trei Mari. Potrivit unui comunicat al…

- Three Seas Initiative (3SI) projects could provide important support for the economic recovery, with positive effects on the labor market in the current situation marked by the global effects of the COVID-19 pandemic, Deputy Prime Minister Raluca Turcan said on Tuesday, as she chaired the meeting…

- Vicepremierul Raluca Turcan a prezidat, marti, reuniunea Grupului de lucru interinstitutional dedicat Initiativei celor Trei Mari, care a avut loc la Palatul Victoria, context in care a subliniat ca proiectele I3M ar putea oferi un sprijin important redresarii economice, cu efecte pozitive si asupra…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, au discutat despre cooperarea bilaterala in contextul pandemiei de COVID-19, despre anuntul privind retragerea Statelor Unite din Tratatul Cer Deschis, evolutiile din Republica Moldova, programul Visa Waiver,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cei doi oficiali discutand aspecte referitoare la cooperarea bilaterala in contextul pandemiei de COVID-19, despre anuntul privind retragerea Statelor Unite din Tratatul Cer Deschis,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, prin sistem videoconferinta, la deschiderea reuniunii pregatitoare (format Sherpa) a celui de-al 5-lea Summit al Initiativei celor Trei Mari (I3M), care va fi gazduit de catre Estonia in luna octombrie. Aurescu a subliniat in acest context…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul norvegian, Ine Marie Eriksen Soreide, la solicitarea acesteia, discutiile axandu-se, in principal, pe cooperarea romano-norvegiana in contextul generat de pandemia cu SARS-CoV- 2.Potrivit MAE,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, o convorbire telefonica cu omologul eston, Urmas Reinsalu, la solicitarea partii estone, iar Initiativa celor Trei Mari a fost unul dintre subiectele abordate de catre cei doi oficiali, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).…