Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru a discuta concret asupra planului de lucru privind prioritatile comune de pe agenda bilaterala romano-americana in 2020, inclusiv asupra dialogului politic, informeaza MAE.



Potrivit sursei citate, cei doi oficiali au trecut in revista stadiul pregatirilor pentru sesiunea din 2020 a Dialogului Strategic Romania-SUA, care este planificata sa se desfasoare in prima parte a anului la Washington.



Totodata, precizeaza MAE, Aurescu si Zuckerman au avut un…