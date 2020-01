Stiri pe aceeasi tema

- Asistam, in mod profund regretabil, la o crestere fara precedent a antisemitismului si negarii Holocaustului in societatile noastre, a declarat ministrul de Externe Bogdan Aurescu duminica, la reuniunea ministeriala a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), adaugand ca Romania depune…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a subliniat duminica la Bruxelles ca Romania depune eforturi importante pentru a deveni un adevarat model regional in ceea ce priveste asumarea trecutului si promovarea memoriei Holocaustului potrivit Agerpres. Seful diplomatiei romane a participat duminica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa duminica, la Bruxelles, la reuniunea ministeriala a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), unde va sustine o interventie si va participa la un schimb de opinii cu omologii sai pe tema cresterii numarului manifestarilor…

- * Transmisie in direct - administratia prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, "in aceasta etapa", Romania nu va avea o crestere de peste 2% din PIB pentru Aparare, precizand, insa, ca acest lucru nu poate fi exclus ulterior. "In aceasta etapa, nu vom…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, in marja reuniunii ministeriale de externe a NATO de la Bruxelles, o intrevedere bilaterala cu omologul croat, Gordan Grlic Radman. Ministrul Bogdan Aurescu a salutat coordonarea foarte buna in cadrul Trio-ului Presedintiilor Consiliului…

- Cristian Buchiu, sef interimar al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a declarat marti, dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, ca CE este increzatoare ca autoritatile romane vor da un nou impuls in ceea ce priveste atingerea obiectivelor Mecanismului de cooperare si verificare.

