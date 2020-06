Stiri pe aceeasi tema

- Medicul specialist in dermatologie, Oana Spanu, a declarat ca mastile chirurgicale sau cele din materiale textile ar trebui sa fie purtate pana la maximum 5-6 ore,a cestea devenind focar de infecție mai ales pentru femeile care se machiaza. Acestea risca probleme grave cu tenul. Fața lor se poate desfigura.

- CiteșteHoroscop saptamanal Pești pentru perioada 30 mai - 5 iunie 2020, realizat deUrania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astralepentru nativii din zodia Pești și urmarește video Uranissima. Horoscopsaptamanal Pești – 30 mai - 5 iunie 2020Intre 30și 31 mai, dupa-amiaza,…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat activitați informativ-preventive, in mediul online, alaturi de elevii de la Colegiul Național “Constantin Carabella”, de la Școala Gimnaziala “Matei Basarab” și de la Școala Gimnaziala “Mihai Viteazul” din…

- Costi Rogozanu reacționeaza la imaginile cu doua persoane ridicate de poliție dupa ce au refuzat sa le fie luata temperatura la intrarea in magazin. Dincolo de regia momentului, de ridicolul acțiunii forțelor de ordine, Rogozanu amintește de condițiile in care muncesc angajații acestor supermarketuri…

- Raed Arafat a atras atenția ca, incepand cu relaxarea masurilor, creșterea cazurilor "poate sa apara in urmatoarele 7-14 zile". "Responsabilitatea a fost transferata la cetațeni, e la noi toți", a avertizat secretarul de stat in MAI. Arafat a subliniat ca purtarea mastilor in spatiile…

- Ziarul Unirea FOTO| Aniversare emoționanta in Alba: Doamna Cornelia din Cetea a implinit un secol de viața Doamna Halalai Cornelia a fost sarbatorita de familie și autoritați, la implinirea unui secol de viața, 100 de ani cu bune și rele, o viața frumoasa de munca și credința in Dumnezeu, traita așa…

- Doamna Halalai Cornelia a fost sarbatorita de familie și autoritați, la implinirea unui secol de viața, 100 de ani cu bune și rele, o viața frumoasa de munca și credința in Dumnezeu, traita asa cum și-a dorit și de care povestește, și iși amintește cu drag, de toate momentele derulate de-a lungul timpului.…

- Preotul Vasile Ioana de la Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o Zi din București a povestit, pentru Libertatea, cat de greu ii este sa slujeasca intr-o biserica fara enoriași și cat conteaza rugaciunea alaturi de credincioși. Restricțiile din cauza pandemiei de coronavirus le permit preoților sa slujeasca,…