- Ion Țiriac (85 de ani), al doilea cel mai bogat roman, are o avere estimata la 1,75 miliarde de euro. Printre bunurile pe care le deține se numara și un apartament de lux intr-un complex imobiliar din zona de nord a Bucureștiului, apartament in care afaceristul locuiește. Omul de afaceri deține un penthouse…

- La inceputul lunii mai, prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare, Mihai Albu dezvaluia ca are cancer. Odata cu acest anunț, celebrul designer afirma ca a fost operat, ca se simte bine și trebuie sa mai faca unele analize, dar ca spera ca lucrurile sa mearga in direcția buna. Din cate…

- Marti, 28 mai 2024, ora 10:00, Teatrul Calutul de Mare va prezenta spectacolul Ratusca cea urata, o adaptare a celebrei povesti scrise de Hans Christian Andersen.Regia si scenariul sunt semnate de Valentin Dobrescu, care se ocupa si de scenografie. Muzica spectacolului este compusa de Radu Alin Macovei…

- Pe 26 mai 2010 se stingea ”maestrul comediei” Jean Constantin, pe numele sau real Constantin Cornel Jean, descris ca fiind ”un actor roman de film, estrada, radio, televiziune, scena, voce și vodevil, care a excelat in roluri comice”.

- In timp ce marele actor Florin Piersic se afla in spital, o țara intreaga este ingrijorata pentru starea sa de sanatate. Acesta tocmai a suferit o intervenție chirurgicala la genunchiul cu proteza. In acest context, un astrolog a dezvaluit perspectivele destinului lui Florin Piersic și daca acesta va…

- Multe afecțiuni grave pot fi tratate cu succes și vindecate daca sunt descoperite din timp, in stadii incipiente, inainte sa provoace semne și simptome. Acest lucru este valabil și in caz de cancer la san, care este cea mai frecventa forma de cancer la femeile din Romania. La inceput, afecțiunea…

- Crezand ca le fac un bine, parinții și bunicii indoapa copiii cu tot felul de alimente nesanatoase, in cantitați și la momente nepotrivite, uitand ca in alimentație „calitate“ inseamna altceva.

- Infarctul vine cand te aștepți mai puțin, iar durerea este atat de puternica incat ai impresia ca nimic nu mai este de facut și iți pierzi rapid speranța. Ei bine, sunt cateva lucruri pe care le poți face pentru ați salva viața. Sigur, infractul poate fi prevenit prin o alimentație echilibrata, prin…