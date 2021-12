Stiri pe aceeasi tema

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, a ramas din nou singura, dupa ce s-a desparțit de partenerul de viața, cel alaturi de care iși creștea cele doua fetițe. Artista a divorțat de Sebastian Calu, barbatul alaturi de care are o fetița, in urma cu cațiva ani. ,,Oficial m-am desparțit…

- Aurel Padureanu și-a adunat toate puterile și a vorbit astazi in exclusivitate la Antena Stars despre regretul pe care il are de la moartea cantareței. Astfel, cunoscutul artist a marturisit, indurerat, ca nu poate trece peste decesul soției sale, Cornelia Catanga.

- Oana Radu a oferit un interviu emoționant pentru „Teo Show”, unde a povestit despre traumele din viața ei. Artista a recunoscut ca a fost batuta in fostele relații și ca a stat in relația care ii facea rau, doar pentru ca ea credea ca oamenii se pot schimba. Viața ei nu a fost intotdeauna roz. Oana…

- Astazi, 26 octombrie, Aurel Padureanu iși sarbatorește ziua de nume, insa daca ar trebui sa radieze de bucurie, fericirea ii este umbrita de faptul ca partenera de viața cu care a imparțit bune și rele nu este langa el in aceasta zi. Astfel, Aurel Padureanu, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars,…

- Eliza și Cosmin Natanticu formeaza una dintre cele mai sudate echipe din Asia Express, dar bineințeles, și din viața reala, asta pentru ca cei doi sunt impreuna de mai bine de zece ani. Astfel, invitata in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Lizi, soția lui Cosmin Natanticu, a facut…

- Valentina Pelinel a fost surprinsa recent, mergand in carje, iar acum, soția lui Cristi Borcea a facut primele declarații despre ce s-a intamplat. Problemele au aparut la 8 ani dupa ce vedeta a suferit un accident la ski. „Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament incrucișat anterior și sunt cu…

- Andrei Leonte, primul caștigator al competiției X Factor, este o prezența destul de rara in ultima perioada, astfel ca, invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, artistul a facut declarații exclusive, dezvaluind care este, de fapt, motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor.…