Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Padureanu este ingenuncheat de moartea Corneliei Catanga și face declarații sfașietoare despre regretata artista, la aproape trei luni de cand ”Regina muzicii lautarești” a plecat dintre noi. Invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, artistul a dezvaluit ce i-a spus soția…

- Soțul Corneliei Catanga a facut marturisiri dureroase la Antena Stars, la aproape doua luni de la moartea ei. Aurel Padureanu a spus cu ochii in lacrimi ca este intrigat și extrem de dezamagit de modul in care regretata cantareața a fost inmormantata, avand in vedere ca a fost una dintre cele mai de…

- Gheorghe Turda a izbucnit in lacrimi la Antena Stars atunci cand și-a adus aminte de copilarie. In premiera, artistul a dezvaluit premoniția sumbra pe care a avut-o legata de moartea mamei sale.

- Aurel Padureanu, celebrul solist de romanțe, este decis sa plece din Romania, dupa decesul soției, Cornelia Catanga. Artistul ne-a povestit, in exclusivitate pentru Playtech.ro, cu cine se va muta in America: ”Aici, ce sa mai fac, fara Cornelia mea? Acolo, o pot lua de la capat”, ne-a spus barbatul…

- Aurel Padureanu a facut declarații la o luna de la moartea soției sale, celebra cantareața de muzica lautareasca Cornelia Catanga. Dorul il macina și apropiații i-au uitat pe el și fiul Alexandru. Aurel Padureanu, dezvaluire trista la o luna de la moartea soției Cornelia Catanga Ramas fara acoperiș…

- Aurel Padureanu incearca sa treaca peste durerea pierderii femeii care i-a fost partenera de viața peste 33 de ani, insa dramele care i-au marcat viața l-au facut sa nu mai aiba nici o speranța spre ceva mai bun. Celebrul lautar a povestit prin ce greutați a trecut de-a lungul timpului alaturi de Cornelia…

- Aurel Padureanu sufera enorm dupa ce Cornelia Catanga a murit. Solista a fost internata in spital dupa ce a luat covid-19 și a decedat in urma cu o luna. Ce a facut Aurel Padureanu in fiecare zi de la moartea soției sale Acum, soțul cantareței iși striga durerea și frustrarea fața de cei care nu […]…

- De cand a ramas fara jumatatea sa mai buna, Aurel Padureanu trece prin momente cumplite. Drama pe care o traiește acum fostul soț la regretatei artiste Cornelia Catanga este de nedescris. Ți se face pielea de gaina. A fost dat afara din propria casa. Unde locuiesc acum Aurel Padureanu și fiul sau Alexandru.…