- Duminica, prin structurile abilitate al Poliției, au fost constatate 12 infracțiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Fapta este prevazuta și pedepsita de art. 352 Cod Penal. De asemenea, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.227 de apeluri la numarul unic de urgenta 112. Citește…

- Modernizarea strazii le-a adus unor craiovenii numai probleme. In loc sa se bucure ca in sfarsit a ajuns si asfaltul pe strada lor, s-au trezit cu gardurile ingropate si blocati in propriile curti. Oamenii se plang ca in urma lucrarilor de reabilitare strada va fi inaltata, iar ei ingropati in curti…

- Un cuplu din Le Havre, Franța, a comandat online un pui de pisica, dar a primit un pui de tigru. Dupa cateva zile, oamenii au realizat ce s-a intamplat și au depus o plangere la poliție.In 2018, cei doi au negociat pe internet cumpararea unei pisici Savannah, o rasa rara. Aceștia au cazut de acord cu…

- O fetița de 13 ani din comuna Bacioi este cautata cu disperare de catre familie și poliție. Aceasta a disparut fara urma in data de 6 septembrie.Oamenii legii au fost sesizați pe 8 septembrie.

- Nu-i ușor sa fii artist, dar nici greu nu e. Dovada este Mario Fresh, vedeta care iși face poftele pe bani grei, dar care nu ar da un leu din buzunar pentru a face o fapta buna. Iubitul Alexiei este complet nepasator in fața unui om al strazii care-i cere ajutorul.

- Connect-R a facut o dezvaluire din viața sa care a luat prin surpindere pe toata lumea. Artistul si-a deschis sufletul si a vorbit despre momentele grele cu care s-a confruntat in trecut. Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului și conturile din banca nu sunt deloc de neglijat,…

- RUGAMINTE… O familie din satul Tupilati, comuna Gagesti, risca sa ajunga in rapa, cu casa cu tot, din cauza unei alunecari de teren. Oamenii nu mai stiu cui sa ceara ajutorul, caci s-au adresat la Primarie, dar spun ca situatia nu s-a rezolvat pana acum. „Stam cu frica. Aici e o rapa mare. Ploile au…

- Este alerta pe litoral. O femeie confirmata cu COVID-19, s-a parbușit pe plaja. Oamenii care se aflau pe plaja au vazut intreaga scena. Ba mai mult, au inconjurat-o atunci cand tanara a cazut pe nisip fara sa isi dea seama de pericolul la care se expun.