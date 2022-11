Aura B. si Mike Diamondz au lansat Perra, o colaborare fierbinte Direct de pe scena de la “Vocea Romaniei” solista Aura B. vine cu o surpriza muzicala de exceptie impreuna cu nimeni altul decat interpretul Mike Diamondz, dupa o absenta de 2 luni de zile datorata unor interventii chirurgicale. Aceasta colaborare intre cei doi artisti de exceptie a inceput in urma cu 2 ani, cand s-au decis sa faca un proiect impreuna. “Mike este un artist complet de la care am avut multe de invatat si perfectionat, m-a motivat mult exigenta lui pt perfectiune de aceea sunt foarte fericita de cum a iesit acest proiect. Mike mi-a devenit si un bun prieten pe care ma pot baza si… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

