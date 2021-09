Stiri pe aceeasi tema

- 13 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala eligibila de 46.998.762,50 de lei, au fost semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila. Contractele vizeaza imbunatatirea infrastructurii educationale și sociale,…

- Localitațile din Vrancea a caror infrastructura a fost distrusa de intemperii au primit 7,8 milioane de lei de la Guvern pentru refacerea drumurilor și podurilor afectate de calamitați. Astfel, 5,1 milioane de lei au fost alocate comunei Pufești, 1,3 milioane lei comunei Nereju, 907 mii lei comunei…

- Peste 265.000 de persoane din peste 100 de tari au participat, in total, la UNTOLD 2021, in cele patru zile ale festivalului desfasurat la Cluj-Napoca, in perioada 9-12 septembrie. „Ultima zi a festivalului UNTOLD a fost una memorabila. Peste 65.000 de oameni au trecut pragul taramului magic UNTOLD,…

- Din ce in ce mai multi oficiali, dar si cetateni obisnuiti se intreaba cati s-au vaccinat “La chiuveta” (adica au luat doar certificatul de vaccinare fara sa se intepe propriu zis…aruncand serul la chiuveta!)? Potrivit unor studii, citate de avocatul Gheorghe Piperea si de alti oameni interesati in…

- Scenariul prevede “Construirea de facilitați suplimentare și cresterea capacitații de procesare a terminalelor existente din amplasamentul actual”, iar principalele obiective sunt construirea noului terminal T4 și extinderea parcarii. Terminalul T4 va fi realizat intre actualul T3 și hangarul Aerostar,…

- Guvernul a aprobat, joi, o alocare de aproape 150 de milioane de lei pentru construirea unui campus al Universitații de Medicina și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, o cladire cu amfiteatre, muzeu antropologic și centru expozițional, precum și un imobil pentru cazare și sala de sport. La propunerea…

- In perioada 1-15 august se desfașoara Concursul eparhial de recitare „Glas de copil – Maica Domnului, Darul lui Dumnezeu pentru oameni", ediția I, competiție care se desfașoara pe trei categorii: invațamant preșcolar, primar și gimnazial-liceal.Competiția este organizata de ...

- Emiratele Arabe Unite au „comandat” ploi artificiale pentru a opri un puternic val de caldura care a afectat țara și a ridicat temperaturile pina la 50 de grade Celsius. Cu ajutorul tehnologiei „insamințarii” norilor au fost provocate ploi abundente care au mai redus din temperatura. A plouat abundent…