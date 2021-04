Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta ar putea fi prelungita mai mult de 90 de zile doar cu acordul Parlamentului, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații AUR, spune George Simion. „Deputatul AUR de Galați Lilian Scripnic a inițiat o lege pentru a nu mai permite Guvernului sa prelungeasca starea de…

- Alianța pentru Unirea Romanilor cere Guvernului și CNSU, ridicarea restricțiilor de deplasare in noaptea Invierii, in data de 4 aprilie pentru Paștele catolic și 2 mai pentru Sfintele Paști serbat de ortodocși. „Alianța pentru Unirea Romanilor cere Guvernului și CNSU, ținand seama de importanța covarșitoare…

- Reacții vehemente dupa ce mandatul de deputat al lui Francisc Toba, care a fost ales deputat al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), acuzat de reprimarea sangeroasa a Revoluției de la Sibiu din decembrie 1989, a fost validat de plenul Camerei, cu 155 de voturi „pentru”, opt voturi „impotriva” și…

- Ancuta Carcu, membru al partidului Alianta pentru Unirea Romanilor, a fost arestata preventiv intr-un dosar al proxenetilor din Turda. Ea are emis un referat de arest preventiv, alaturi de alți barbați de la Turda. Parchetul Turda a facut și alte propuneri de arestare preventiva, in Dosarul…

- Ei l-au acuzat pe Vlad Voiculescu de "lipsa de moralitate" deoarece are acum 15 consilieri, in conditiile in care vorbea despre debirocratizare inainte de a ajunge la putere. Actorul Dragoș Bucur, țina ironiilor in on-line dupa o declarație controversata. A fost comparat cu Olivia Steer Anuntul…