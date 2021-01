AUR vrea să oblige Guvernul să construiască o autostradă A aparut și prima inițiativa a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) de cand a intrat in Parlament. Proiectul de lege vrea sa oblige Guvernul sa construiasca Autostrada Moldovei A7 in doar trei ani. Legea initiata de AUR este semnata de deputatii Lucian-Florin Puscasu si George Simion si vizeaza aprobarea obiectivului de investitii privind dezvoltarea infrastructurii rutiere „Autostrada A7- Siret – Suceava – Dolhasca – Pascani – Bacau – Focsani – Buzau – Ploiesti- Bucuresti”. A inceput RAZBOIUL intre PNL și USR-PLUS. Vlad Voiculescu e la mijloc „Autostrada A7, denumita Autostrada Moldovei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

