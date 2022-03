Un nou program național imobiliar, destinat familiilor tinere, ar putea fi susținut de stat, in cazul in care s-ar materializa proiectul de lege inițiat de Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). Grupul politic a depus o propunere legislativa, prin intermediul careia statul roman va putea imprumuta persoanele tinere casatorite cu 150.000 de lei, fara dobanda, pentru achiziționarea sau construcția unei locuințe. Conform inițiatorilor, de aceasta facilitate vor putea beneficia persoanele fizice care nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu soțul/soția ori alte persoane o locuinta, cu excepția…