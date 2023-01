Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obtinut trei medalii, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Mondiale de bob Under-23 de la Winterberg (Germania), desfasurate in weekend. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul de externe sarb Ivica Dacic a afirmat vineri ca i-a comunicat oficialului american Derek Chollet ca nimeni din Serbia nu va accepta independenta Kosovo si ca presedintele Aleksandar Vucic este un garant cheie al pacii si stabilitatii in regiune, relateaza agentia Tanjug, potrivit Agerpres.…

- Poliția a patrulat pe strazile din Shterpce sambata (7 ianuarie), la o zi dupa ce un soldat kosovar in afara serviciului a ranit doi tineri sarbi in apropierea orașului stațiune de schi. In semn de protest la impușcaturile de vineri (6 ianuarie), unii localnici sarbi au blocat drumul principal care…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs și brigada sa din care mai fac parte asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene se afla in Iraq, unde au fost invitați sa arbitreze partide la ediția cu numarul 25 a Cupei Națiunilor din Golf, in perioada 6-19 ianuarie 2023, informeaza frf.ro. Fii la curent cu…

- Mai multe explozii ai fost auzite marți dupa-amiaza in orașul Kosovska Mitrovica din nordul Kosovo, iar autoritațile au pornit și o sirena, pentru alertarea populației, relateaza presa locala, potrivit Izvestia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fotbalistul Cristiano Ronaldo a fost numit „geniu total" de catre un reprezentant FIFA pentru modul in care a obținut un penalty pentru Portugalia in partida impotriva Ghanei de la Cupa Mondiala de fotbal, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pugilistul roman Florin Ionita a obtinut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de box pentru tineret din localitatea spaniola La Nucia, dupa ce a fost invins la puncte de englezul Damar Thomas (0-5), miercuri seara, in semifinalele cat. 92 kg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marți, 22 noimebrie, ministerul de Externe de la Kiev a anuntat ca il va convoca pe ambasadorul ungar pentru a protesta fata de gestul premierului Viktor Orban de a purta un fular pe care o parte din teritoriul Ucrainei apare in Ungaria , transmite Reuters . Presa ucraineana a difuzat imagini cu Orban…