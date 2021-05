Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a fost chemat de PSD in plenul Camerei Deputaților de luni. Ministrul Ioana Mihaila este invitat in Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a da explicații referitoare la situatia deceselor asociate Covid – 19. Camera Deputatilor si Senatul au respins, in plenul reunit…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca va participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc la jumatatea lunii iulie. „AUR candideaza pe 11 iulie la alegerile din Chișinau. AUR iși asuma implicarea politica in ambele state romanești. Motivul pentru care AUR exista…

- Comisia de ancheta in cazul Foișor, solicitata de Alianța pentru Unirea Romanilor, va beneficia de sprijinul social – democraților, a anunțat joi senatorul PSD, Gabriela Firea. „Grupul de senatori social democrați va vota marți PENTRU constituirea Comisie de ancheta in cazul Foișor, chiar daca este…

- Alianța pentru Unirea Romanilor anunța ca va contesta la Curtea de Apel restricțiile impuse de Guvern pentru combaterii pandemiei: carantina, inchiderea școlilor, obligativitatea maștilor, limitarea programului magazinelor.

- La mai puțin de doua saptamani de cand invita oamenii sa iasa in strada impotriva restricțiilor impuse in contextul pandemiei, senatorul independent Diana Ivanovici Șoșoaca sprijina o noua campanie. Noul miting ar urma sa aiba loc sambata, in centrul Bucureștiului. Senatoarea a retransmis la miezul…

- Actualele restricții vor fi prelungite inca o luna, dupa ce Guvernul a decis acest lucru in ședința de joi. Cu acest prilej a fost data o Hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durata…

- Liderul partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a comentat afirmațiile facute de liderul PNL Ludovic Orban, potrivit carora „parlamentarii AUR mananca in Parlament și sunt excentrici”. „Domnul Orban a spus ca suntem excentrici și ca mancam in Parlament. Domnul Orban sa fie ultimul…

- Nemulțumiți de noile restricții impuse de guvernanți, reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor anunța declanșarea unor proteste in toate județele Romaniei și in Capitala. Printr-un comunicat de presa transmis luni, reprezentanții gruparii politice susțin ca vor declanșa proteste in fața prefecturilor…