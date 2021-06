Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor a anuntat, vineri, depunerea listei de candidati pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, primele locuri fiind ocupate de Victoria Grosu Vremes - coordonator al filialei AUR Italia, Vlad Biletchi - presedintele AUR Republica Moldova si Valeriu Munteanu…

- „Noi, cei de la AUR, suntem singura forța, care niciodata, sub nicio forma, nu va face coaliție cu socialiștii”. Este declarația președintelui Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, Vlad Bilețchi. În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune…

- Este oficial: CEC a validat participarea AUR - Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. „Asistam la un moment istoric, un partid politic parlamentar transcende granița de pe Prut și are șanse mari sa intre în Parlamentul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat si la Chisinau, va participa la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Anuntul a fost facut de liderul AUR din Romania, George Simion si presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova, Vlad Biletchi, in cadrul…

- In ziua in care este celebrata unirea Basarabiei cu Romania, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) s-a lansat și in Republica Moldova. Președinte al partidului a fost desemnat liderul Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, 36 de ani, a anunțat sambata, 27 martie, noua formațiune politica, intr-un…

- Blocat de duminica la vama Leuseni, copresedintele partidului AUR, George Simion, a declarat ca partidul Alianta pentru Unirea Romanilor va fi lansat si in Republica Moldova, pe 27 martie, iar evenimentul va avea loc la Chisinau, de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania. „Sase dintre parlamentarii nostri…

- Parlamentarul roman, copreședintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion, care intenționa sa ajunga astazi la Chișinau, pentru a-și lua ramas bun de la scriitorul Nicoale Dabija, rapus vineri de Covid-19, nu a fost lasat, din nou, sa treaca frontiera. Intr-un filmuleț publicat pe pagina…