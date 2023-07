Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar pugilist pregatit de CSM Ploiesti a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la europenele de box pentru juniori, dupa finala categoriei „52 kg”. Sportivul pregatit la club de Titi Tudor si la Centrul Olimpic de la Braila de George Pertea si Marian Pita a trecut in semifinale de bulgarul…

- Romania a cucerit o medalie de bronz la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret U23 de la Montemor-o-Velho (Portugalia), prin echipajul Iulian Serghei/Ioan Rotundu, in proba masculina de canoe dublu juniori pe 1.000 metri, cu timpul de 3 min 53 sec 646/1000, anunța Agerpres.Aurul…

- Trei pugilisti romani vor lupta pentru aur la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Ploiesti, dupa victoriile reusite vineri: Fabian Stroe (cat. 56 kg), Matei Nastasiuc (cat. 80 kg) si Denisa Elena Manu (cat. +80 kg), informeaza Agerpres.Romania avea deja doua finaliste, pe Rebecca Micaela…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Alexandru Padure, a anuntat, marti, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 14 medalii la Campionatele Europene de juniori si tineret U23 care se vor desfasura in perioada 26 iulie - 3 august, in sala de sport a Universitatii de Stiinte Agronomice…

- Ioana Singeorzan este campioana europeana la tenis de masa, la categoria U19. Antrenorul Ioanei, care este și antrenorul secund al Romaniei spune ca s-a muncit tot anul pentru acest titlu. Ioana Singeorzan, alaturi de Elena Zaharia, Bianca Mei-Roșu, Adela Struna și Evelyn Ungvari au adus in Romania…

- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat pentru AGERPRES ca isi doreste 5-6 medalii, dintre care cel putin una de aur, la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Ploiesti prevazute intre 21 si 30 iulie, potrivit Agerpres.Romania va gazdui pentru a doua oara Europenele…

- Pugiliștii suceveni s-au intors medaliați de la Iași, acolo unde au participat la Cupa Romaniei pentru juniori, alaturi de cei mai buni sportivi din Romania la aceasta categorie de varsta. Secția de box a clubului Șomuz Falticeni, condusa de antrenorul Vasile Nistor, a reușit patru clasari pe podium.…