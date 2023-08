Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 500 metri, vineri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania).Chirila, care a avut cei mai buni timpi in serii (01 min 47 sec 349/1000) si semifinale (1 min 46 sec 861/1000), s-a impus in finala…

- Sportivul Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu 500 metri, vineri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania).El a incheiat proba cu timpul de 1.45.373, conform News.ro. Chirila este calificat si in finala probei de 1000 de metri, unde va…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a impus vineri, 25 august, in proba de 500 de metri canoe simpla, fiind urmat de germanul Conrad Scheibner si de moldoveanul Serghei Tarnovschi, potrivit Agerpres.Aurul obținul de la Campionatele Mondial de kaiac-canoe, care au loc in aceasta perioada in Germania la…

- Romania's Chirila wins C1M 500m gold at ICF Canoe Sprint World ChampionshipsRomanian rower Catalin Chirila on Friday won the gold medal in the C1M 500m race at the ICF Canoe Sprint World Championships in Duisburg, Germany, told Agerpres. Chirila, who advanced first to the final, clocked in…

- Canoistul Catalin Chirila a devenit campion mondial pe pista de la Duisburg, el depașindu-i pe Conrad Scheibner (Germania) și pe Serghei Tarnovschi (Republica Moldova). Catalin Chirila a avut de infruntat pe langa adversari și vremea potrivnica din Germania. A fost o zi cu ploaie multa, in care organizatorii…

- Catalin Chirila, campion mondial si european la Canoe simplu (1000 m), este liderul flotilei romanesti pentru Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (23-27 august), unde pe langa medalii se pot castiga primele bilete pentru JO 2024 de la Paris.Lotul Romaniei pentru Duisburg este alcatuit…

- Tom Dean (23 de ani), campionul olimpic și vicecampionul mondial de la Fukuoka, dezvaluie care a fost greșeala pe care a facut-o David Popovici (18 ani) in cursa de 200 metri. Dupa finala de la 200 de metri liber, in care David Popovici, detinatorul titlului, s-a clasat pe locul al patrulea, au circulat…

- Campionul mondial și european Catalin Chirila se numara printre vedetele Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe, ce vor avea loc la Duisburg in perioada 23-27 august. Competitia e transmisa exclusiv in AntenaPLAY.