AUR pentru Luiza Bindea! Luptătoarea de taekwondo cucerește locul 1 la Balcaniadă Sportiva Gloriei 2018 Bistrița-Nasaud de la secția taekwondo, Luiza Bindea, a cucerit cea mai stralucitoare medalie la Balcaniada din Albania. Sportiva bistrițeana a luat aurul la categoria sa și incheie, astfel, anul, in forța. Una dintre cele mai in forma sportive din țara la taekwondo, Luiza Bindea, a ocupat prima poziție la Balcaniada organizata in Albania. Luiza a caștigat aurul la categoria de 47 de kilograme și a invins trei sportive in parcursul ei pentru prima poziție. Așa cum este deja tradițional, la competiție au participat sportivi din zona balcanica, respectiv Serbia, Macedonia,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

