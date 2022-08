Stiri pe aceeasi tema

- O noua performanta pentru canotajul romanesc. Duminica, 14 august, sportiva romana Ionela Cozmiuc a cucerit medalia de aur in proba de simplu vasle, categorie usoara, la Campionatele Europene de la Munchen (Germania), informeaza Federatia Romana de Canotaj. Ea a fost cronometrata cu timpul de 8 min,…

- Dupa cele 6 medalii obținute sambata, 13 august, este vorba despre 3 de aur și 3 de bronz, Romania a duminica, 14 august, a 7-a medalie la Campionatul European de Canotaj de la Munchen, prin Ionela Cozmiuc. Ionela Cozmiuc a obtinut medalia de aur la simplu vasle feminin categorie usoara (LW1x). Cozmiuc…

- Romania participa in aceste zile cu o delegație de 35 de canotori la Campionatele Europene de la Munchen (Germania), mai bine de jumatate dintre aceștia provenind din județul Suceava. Sambata, in prima zi a finalelor, țara noastra a reușit sa cucereasca trei medalii de aur și trei de bronz, ...

- Patru echipaje romanesti s-au calificat, vineri, 12 august, in finalele pentru medalii din cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Munchen (Germania), astfel ca numarul barcilor din finalele A a ajuns la noua. La dublu vasle feminin, campioanele olimpice Simona Radis si Ancuta Bodnar au castigat…

- Federatia Romana de Tenis de Masa, structura condusa de buzoianul Cristinel Romanescu, participa cu 11 sportivi (șase fete si cinci baieti) la Campionatele Europene care se desfasoara la Munchen, intre 13 si 21 august. Starurile fetelor, Eliza Samara si Bernadette Szocs, dar si cel mai bun jucator roman,…

- Campionatele Europene de canotaj pentru seniori au inceput in dimineața zilei de joi, la Munchen, in Germania. Delegația Romaniei a deplasat la aceasta importanta competiție 43 de sportivi. Ca de obicei, județul Suceava are o mare reprezentare in delegația țarii noastre, nu mai puțin de 17 ...

- Cinci echipaje romanesti s-au calificat, joi, 11 august, direct in finalele pentru medalii din cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Munchen (Germania). In proba de dublu rame feminin, Denisa Tilvescu si Ioana Vrinceanu au castigat seria a doua (07:46.57), iar la simplu vasle feminin categorie…

- Jucatorul de tenis de masa Cristian Pletea, de la CSM Constanta, va rata participarea la Campionatele Europene individuale de la Munchen (Germania), competitie programata in perioada 13-21 august, din cauza unei rupturi musculare la muschiul biceps femoris, a anuntat sportivul, pe contul sau de Instagram.…