AUR: Nu suntem împotriva vaccinării, ci doar contra obligativităţii AUR a informat joi ca nu se opune vaccinarii, ci doar contra obligativitatii acesteia, mentionand ca interventiile sau tratamentele medicale trebuie sa fie "optionale" si "liber consimtite" de pacienti. In opinia AUR, PNL si USR PLUS incearca sa impuna vaccinarea obligatorie "mascata". "Alianta pentru Unirea Romanilor respinge categoric incercarea nedemocratica a coalitiei PNL-USR PLUS de a impune vaccinarea obligatorie mascata, deoarece aceasta incalca mai multe legi aflate in vigoare, cat si libertati fundamentale. (...) Nu suntem impotriva vaccinarii, ci doar contra obligativitatii. Orice interventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

