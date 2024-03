„Este timpul sa mai multumesc unui om mare pentru Romania, astazi, coordonatorul nostru regional si presedintele oamenilor de afaceri AUR, domnul Mohammad Murad, (…) ii multumesc pentru ca, desi nascut altundeva, este un patriot roman, dovedit prin fapte. (…) In ultimii 30 de ani, am trait in bezna si mucegai la complexul Amfiteatru – Panoramic – Belvedere, iar fratele nostru Mohamad l-a transformat in AUR, i-a redat stralucirea de odinioara. (…) Daca Mohammad a facut pentru propria familie, pentru comunitate si pentru propria afacere, poate si pentru comunitatea constanteana. Propunerea AUR pentru…