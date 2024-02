Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Dan Puric a anunțat la finalul spectacolului ”Votați, ma”, susținut pe scena teatrului Luceafarul ca va candida la alegerile prezidențiale. El susține ca are sprijinul politic din partea lui George Simion și a partidului AUR. Acesta a vorbit la finalul spectacolului despre situația politica…

- Cand toata lumea se pregatea sa treaca in noul an, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care va produce un seism incredibil la nivelul intregii țari. Președintele Klaus Iohannis a promulgat la sfarșitul anului trecut legea privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor…

- "Va rog sa ne aratati articolele din Regulament pentru care avem aceasta fortare procedurala, aceasta interpretare partizana falsa de catre Biroul permanent. Nu era niciun motiv sa avem ieri o sedinta de Birou permanent si vot pe repede inainte fara dezbateri clare si lamuritoare asupra celor trei proiecte…

- Scandalul din parlament! AUR cere coaliției PSD-PNL retragerea sprijinului pentru Alfred Simonis. Alianța pentru Unirea Romanilor(AUR) considera ca președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, s-a comportat „suburban” cu șeful AUR, așa incat cere masuri dure. Asta dupa ce interimarul…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ii solicita președintelui PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, și președintelui PNL, Nicolae Ciuca, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Alfred Simonis, președinte interimar al Camerei Deputaților, pentru comportamentul agresiv și limbajul suburban pe…

- Deputatul de Brasov Ana Predescu, aleasa pe listele PSD, membru al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), s-a inscris in Alianta pentru Unirea Romanilor. Anuntul privind trecerea parlamentarului la AUR a fost facut vineri de catre liderul formatiunii, George Simion, care spune ca a facut oferte de…

- In lupta pentru Putere, George Simion racoleaza din greu oameni de la partidele Sistemului pe care il critica: anunțul facut de liderul AURAna Predescu, deputat PUSL ales din partea PSD, s-a inscris in Alianța pentru Unirea Romanilor, a anunțat liderul AUR, George Simion.„Din ce in ce mai mulți oameni…