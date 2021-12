Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul AUR Rodica Boanca a anunțat, marți,: ca a depus o plangere penala „pentru zadarnicirea combaterii bolilor” in legatura cu procedura de administrare a testelor de saliva, in cazul elevilor și preșcolarilor, potrivit Agerpres. Aceasta este de parere ca testele „sunt trecute prin mainile multor…

- Senatorul AUR Rodica Boanca anunta ca a depus o plangere penala "pentru zadarnicirea combaterii bolilor" in legatura cu procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva in unitatile de invatamant.

- Senatorul AUR Rodica Boanca anunta ca a depus o plangere penala „pentru zadarnicirea combaterii bolilor” in legatura cu procedura de administrare a testelor rapide antigen noninvazive pe baza de saliva in cazul elevilor și preșcolarilor, informeaza Hotnews . „Avand in vedere faptul ca testele pe care…

- Alianta pentru Unirea Romanilor anunta ca Senatoarea Rodifca Boanca a depus o plangere penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor privind procedura de administrare a testelor rapide pentru depistarea Covid-19 in unitatile de invatamant din Romania.

- AUR a anunțat ca senatoarea Rodica Boanca a depus marți o plangere penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in legatura cu procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva in unitațile de invațamant.„Ma revolta aceasta situație in calitate de profesor,…

- AUR a facut plangere penala in legatura cu testarea COVID a elevilor Senatoarea AUR, Rodica Boanca, a depus astazi o plangere penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in legatura cu procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva in unitațile de…

- Numarul elevilor și angajaților din școli care s-au infectat cu noul coronavirus este in crestere in județul Brașov. In primele doua saptamani de școala s-au infectat cu SARS – CoV – 2, 154 de elevi, 43 de cadre didactice, 5 persoane care fac parte din personalul didactic auxiliar și inca 9 persoane…

- PSD va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. Inițiativa PSD va asigura cate doua teste…