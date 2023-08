August – luna responsabilității pe munte V. Stoica Apelam la ei cand ne ratacim pe munte, cand ni se pun carcei din cauza lipsei de pregatire fizica pentru traseele dificile pe care le urmam, dar și cand avem probleme mai mari – blocaje pe stanci greu accesibile sau, dimpotriva, alunecari periculoase in vaile din Bucegi sau alte masive din țara. Iar, in alte dați, din fericire, mai rare, apeleaza alții pentru a semnala ca este nevoie de salvamontiști pentru a recupera trupuri neinsuflețite ale celor care, din dragoste de munte deseori, și-au gasit sfarșitul in munți. Ieri, pe 1 august, a fost ziua salvamontiștilor romani, iar luna august… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

