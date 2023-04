Stiri pe aceeasi tema

- PSD Brașov solicita președintelui USR Catalin Drula sa declanșeze procedura de suspendare din partid colegului sau Allen Coliban, dupa ce Tribunalul Brașov a admis cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale impotriva acestuia. DNA are deja in lucru mai multe dosare in care sunt cercetate presupuse…

- Ministerul de Interne a postat pe Facebook rezultatele „evaluarii uneia dintre cele mai mari platforme care ofera date despre calitatea vieții și rata criminalitații la nivel global”. Potrivit unui top global, Cluj-Napoca este cel mai sigur oraș din Romania.Rezultatele invocate de Ministerul de Interne…

- Brașovenii ne-au tot semnalat tupeul și nerespectarea legii de care se fac vinovați șoferii care iți parcheaza autoturismele in parcarea și zona Salii Sporturilor și Bazinului Olimpic din Brașov. Poliția Locala parca lipsește cu desavarșire in zona Garii! Despre haosul instaurat de primarul Coliban…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna stanga, marti, in optimile de finala ale turneului feminin de tenis de la Miami. „Rezultatele arata ca am doua ligamente rupte la glezna stanga. Este greu de precizat exact cand va dura (recuperarea),…

- Curtea de Conturi a inceput controlul la Primaria Brașov pentru activitatea pentru anul 2022. Nu se cunosc – grație „transparenței” administrației USR-Coliban, cum au fost rezolvate problemele din 2021. Cheltuirea banului public nu se poate face dupa bunul plac al unui personaj vremelnic ales intr-o…

- Fostul viceprimar al Brasovului, Costel Mihai, se va afla azi la Sala Patria pentru a participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local, in care se va decide modul de exploatare a salii de gimnastica a Scolii gimnaziale nr. 2. Consilierii locali au de ales intre 3 scenarii puse la dispozitie de…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, anunta ca orasul va produce propria energie electrica verde, dupa ce s-a obtinut finantare de 40 de milioane de lei pentru un parc fotovoltaic. Potrivit primarului, 90% din energia electrica necesara cladirilor si serviciilor publice din oras va fi asigurata…

