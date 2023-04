Stiri pe aceeasi tema

- Un auditor al Curții de Conturi Constanța a fost trimis in judecata pentru șantaj. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului: Nicolae Popescu, auditor…

- Instanta de control a incuviintat proba testimoniala ceruta de procurori si a dispus reaudierea a zece martori deja audiati in cauza. In cauza, procurorii formulasera acuzatii de inselaciune, insa judecatorii Sectiei Penale a Judecatoriei Vaslui au apreciat ca se impune pronuntarea unei solutii de achitare.…

- Procurorii doljeni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a patru barbati acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 12 ianuarie, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de ani, in urma unui conflict izbucnit in trafic. Potrivit oamenilor…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta pentru omor calificat si talharie calificata, un barbat din judet a fost condamnat Tribunalul Constanta, in prima instanta, a decis condamnarea inculpatului la 22 de ani inchisoare. Decizia tribunalului nu este…

- Procurorii din Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, de 49 de ani, acuzat de dare de mita Cel in cauza este suspectat ca, la data de 09.08.2022, ar fi dat unui agent de politie din cadrul Garzii de Coasta suma de 400 de lei.Recent, cel in cauza…