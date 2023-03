Audiţie a noului album al trupei „Metallica”, la Ateneu O experienta muzicala in premiera va avea loc la Cinema Ateneu Iasi, pe 13 aprilie 2023, de la ora 19:00. Iesenii vor putea asculta, in premiera, noul album al trupei Metallica, 72 Seasons, cu o zi inainte de lansarea mondiala. Filmul 72 Seasons aduce pe marele ecran interviuri exclusive cu membrii trupei, care dezvaluie povestile din spatele muzicii lor, precum si videoclipurile pieselor de pe ultimul album. 72 Seasons este cel de-al 12-lea album de studio Metallica, din care face parte si primul single „Lux Æterna"- catalogat in noiembrie 2022, drept „impresionant, agresiv" (Billboard), „socant"… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

