La Iași, a fost lansata, in cadrul manifestarii Romanian Creative Week, o aplicație cu ajutorul careia cetațenii pot decide cu privire la reconfigurarea urbana a unui loc. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, ieșenii se vor putea pronunța asupra remodelarii zonei in care este situata Manastirea Frumoasa, a explicat Robert Dumitru, manager de dezvoltare la firma care a inițiat aplicația: Vazand succesul avut in orașe ca Rotterdam, Amsterdam… am decis sa incercam sa-l implementam și in Iași, pentru ca sunt foarte multe zone care au nevoie de remodelare și atunci avem nevoie de acordul și de feedback-ul…