Miercuri, compania Meta a venit cu un nou instrument de inteligența artificiala care poate converti textul in conținut audio și muzica. Instrumentul se numește AudioCraft și va fi livrat in trei modele: AudioGen, EnCodec, MusicGen. Acestea vor putea fi folosite pentru muzica, sunet, compresie și generare, spune Meta, conform news.ro . Totuși, aceasta noua invenție a platformei Meta a starnit ingrijorare in randul artiștilor. Aceștia au invocat incalcarea drepturilor de autor deoarece software-ul de invațare automata funcționeaza prin recunoaștere și replicarea tiparelor din datele adunate de pe…